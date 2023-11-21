Выяснилось, почему российские игроки НХЛ не сделали заявления из-за СВО

Российский голкипер клуба «Флорида» Пантерз» Сергей Бобровский объяснил, почему выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) игроки из России не сделали заявления после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Было непростое время, никто не знал, как отреагирует мир. И я подумал, что нам всем было бы неплохо собраться, обсудить этот вопрос и быть готовыми сделать какое-то совместное заявление, если бы это было необходимо», — заявил голкипер.

Бобровский играет в Национальной хоккейной лиге с 2010 года. В период с 2010 по 2012 год он выступал за «Филадельфию Флайерз», с 2012 по 2019 год защищал ворота «Коламбус Блю Джекетс», а после перешел во «Флориду». Во время локаута в сезоне-2012/13 в НХЛ голкипер играл за петербургский СКА.