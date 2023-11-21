КХЛ оштрафовала нападающего СКА

Форвард СКА Зыков оштрафован. Он толкнул Полтапова на борт и был удален до конца матча
КХЛ оштрафовала Валентина Зыкова.
Во втором периоде нападающий СКА был удален до конца матча против ЦСКА (2:1) за толчок Прохора Полтапова на борт.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Валентина Зыкова по п.1.13.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок на борт), подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении лиги.
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