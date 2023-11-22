Овечкин покинул тренировку спустя несколько минут после ее начала

«Алекс Овечкин покинул тренировку через несколько минут [после её начала]. Не понятно почему. Отъехал самостоятельно и направился в раздевалку», — сообщил журналист The Athletic Тарик Эль-Башир в социальных сетях.

В активе Александра Овечкина в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги пять заброшенных шайб и семь результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ в активе Овечкина 827 голов. Таким образом, он приблизился в списке лучших снайперов лиги к Уэйну Гретцки, на счету которого 894 шайбы. Теперь до достижения рекорда канадца Александру Овечкину осталось забросить 67 шайб.