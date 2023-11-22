ЦСКА одержал четвёртую победу в последних пяти матчах

В Череповце закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Северсталь» принимала ЦСКА. Встреча завершилась победой столичного клуба со счётом 3:2.

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На 12-й минуте первого периода Андрей Светлаков с передач Марселя Ибрагимова и Фредрика Классона открыл счёт в матче. Спустя 43 секунды Даррен Диц удвоил преимущество подопечных Сергея Фёдорова. Ещё через минуту и две секунды Фредрик Классон с передач Марселя Ибрагимова и Андрея Светлакова сделал счёт 3:0.

В середине второй двадцатиминутки Тимофей Давыдов с передач Данила Аймурзина и Кирилла Пилипенко размочил счёт в игре.

На 16-й минуте третьего периода Данил Аймурзин с передач Тимура Муханова и Кристиана Яроша сократил отставание от минимума.

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