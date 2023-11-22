ХК «Авангард» активно ищет обмен защитнику

Как стало известно «Чемпионату», «Авангард» активно ищет обмен защитнику Зияту Пайгину. В Омске хоккеист точно не останется, клуб и представители игрока ищут варианты с обменом. Ожидается, что игрок обороны в ближайшее время сменит команду.

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Ранее «Авангард» поместил Пайгина в список отказов, с которого ни одинн клуб КХЛ защитника не забрал. Зият провёл семь матчей в ВХЛ за «Омские Крылья», в которых забросил три шайбы, две из которых оказались победными, и отдал две результативные передачи.