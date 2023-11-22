Хоккеист "Динамо" Уил признался, что ему приятно быть частью истории клуба

Нападающий московского хоккейного клуба «Динамо» Джордан Уил рассказал, что для него значит 77-летие московской команды. Слова хоккеиста передает Legalbet.

Хоккеист "Динамо" не знал о 77-летии клуба
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«Это круто, что «Динамо» уже столько лет. Длинная история клуба, очень приятно быть ее частью. Честно, не знал об этой дате, стараемся радовать болельщиков в каждой игре», — сказал Уил.

Сегодня, 22 ноября, «Динамо» отмечает свой день рождения. Московский клуб 11 раз становился чемпионом СССР и России. Также в активе бело-голубых два завоеванных Кубка Гагарина.

В турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» располагается на втором месте, набрав 47 очков в 33 матчах. 21 ноября «Динамо» одержало победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 4:1. 23 ноября москвичи на своем льду встретятся с нижегородским «Торпедо». Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

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