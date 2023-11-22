Агент Овечкина рассказал о состоянии хоккеиста

Хоккейный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, рассказал о состоянии хоккеиста.

«Нет, никакой травмы нет. Все в порядке», — приводит слова Чистякова Sport24.

21 ноября, на вечерней тренировке «Вашингтона» Овечкин временно покинул занятие без объяснения причин, о чем сообщил североамериканский журналист Тарик Эль-Башир. Однако уже через несколько минут после своего ухода российский капитан «столичных» вернулся на лед и продолжил тренировку в обычном режиме.

Сейчас на счету Овечкина 827 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. До выхода на первое место по этому показателю за всю историю лиги российскому форварду осталось забросить еще 67 шайб. Сейчас рекорд по количеству голов в НХЛ принадлежит бывшему канадскому нападающему Уэйну Гретцки.