Окулов рассказал, как служба в армии изменила Ивана Федотова

Нападающий ЦСКА Константин Окулов рассказал, как изменился вратарь армейского клуба Иван Федотов после службы в армии.

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«Когда узнали, что Ванька остаётся в команде, были только позитивные эмоции. Порадовались, что он снова будет играть в хоккей. Объективно, когда он находит свою игру, это один из лучших вратарей в лиге. Хорошо, что он защищает наши ворота.

Мне кажется, что он где-то стал повзрослее. Он всегда был позитивным парнем. Глобально не изменился, только немного повзрослел. Но мы все взрослеем, это нормально. Каких-то жалоб и негатива я от него не слышал. Хорошо, что всё закончилось и он теперь занимается своим делом.