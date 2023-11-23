Нападающий ХК ЦСКА Окулов рассказал, почему остался в московском клубе

— Почему решил остаться в ЦСКА? Если честно, были другие хорошие предложения. Но факторы команды, коллектива сыграли роль. У меня жена, двое детей, которые пошли в детский сад, это тоже немаловажный момент. Мы обжились в Москве. Всё свелось к тому, что пока я хочу играть за ЦСКА. Дай бог, чтобы в будущем мы тоже будем нужными друг другу. В руководстве, тренерском штабе и коллективе меня всё устраивает, я полностью доволен, — приводит слова Окулова «Чемпионат».