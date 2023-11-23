Ротенберг: роботы не играют в хоккей

— Выполняются наши требования. Ребята с каждой тренировкой и игрой лучше чувствуют друг друга. Появляются взаимосвязи, взаимовыручка, химия между звеньями и внутри команды. Коллектив у нас очень дружный. А тактические фишки мы будем постоянно менять, что то новое придумывать. Без этого никуда. Всегда важно удивлять соперников. Роботы не играют в хоккей. В хоккей играют живые люди. Очень важно иметь мышление, смекалку, хитрость. Голевые комбинации, эффективные розыгрыши. Нужно находиться там, куда придет шайба. И постоянно думать головой, — сказал Ротенберг «Матч ТВ».