Ротенберг: роботы не играют в хоккей

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в интервью «Матч ТВ» заявил, что тренерский штаб обязан каждый раз придумывать что то новое и внедрять тактические фишки, чтобы застать соперника врасплох.
Матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ СКА — «Спартак» пройдет в четверг в Санкт Петербурге. Прямая трансляция игры будет доступна на канале KHL начиная с 19:15 (мск).
— С чем вы связываете шестиматчевую победную серию СКА?
— Выполняются наши требования. Ребята с каждой тренировкой и игрой лучше чувствуют друг друга. Появляются взаимосвязи, взаимовыручка, химия между звеньями и внутри команды. Коллектив у нас очень дружный. А тактические фишки мы будем постоянно менять, что то новое придумывать. Без этого никуда. Всегда важно удивлять соперников. Роботы не играют в хоккей. В хоккей играют живые люди. Очень важно иметь мышление, смекалку, хитрость. Голевые комбинации, эффективные розыгрыши. Нужно находиться там, куда придет шайба. И постоянно думать головой, — сказал Ротенберг «Матч ТВ».
«Спартак» лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 34 матчах 49 очков. СКА располагается на пятой строчке (38 очков в 32 матчах).
Полную версию интервью Романа Ротенберга читайте в ближайшее время на сайте «Матч ТВ».