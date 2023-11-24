«Барыс» обменял нападающего в «Ак Барс» на защитника Хенкеля

«Барыс» обменял нападающего Райли Барбера в «Ак Барс» на защитника Кристиана Хенкеля , сообщает пресс-служба КХЛ. Ранее «Чемпионат» сообщал о готовящемся обмене и дальнейшем продлении контракта с казанцами до 2025 года. Действующее соглашение рассчитано до 30 апреля 2024 года. По новому контракту заработная плата Барбера составит 55 млн рублей. Ещё плюс 10% он получит в качестве премии.

До того всю свою карьеру Барбер, задрафтованный в 2012 году «Вашингтоном», провёл в Северной Америке. Ранее Райли входил в состав юниорской и молодёжной сборной США. В 2022 году спортсмен дебютировал в национальной команде на чемпионате мира в элитном дивизионе. Суммарно в его статистике числятся 16 матчей в НХЛ и более 430 игр в АХЛ.