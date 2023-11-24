«Авангард» обменял защитника в «Адмирал» на денежную компенсацию

«Авангард» обменял защитника Либора Шулака в «Адмирал» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба омского клуба. Ранее «Чемпионат» сообщал о готовящемся обмене.

Напомним, 29-летний игрок обороны перешёл в «Авангард» из дальневосточного клуба в мае 2023 года. В текущем сезоне на счету Либора 31 матч, где он забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач.

Шулак начал карьеру в чешской команде «Пираты Хомутов», затем выступал за «Орлы Зноймо», «Пеликанс» (Финляндия), «Детройт Ред Уингз», «Северсталь», «Коуволу» и клуб «Кярпят» (оба — Финляндия). С 2021 года Шулак представлял «Адмирал».