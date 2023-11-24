У 15-летнего хоккеиста произошел разрыв селезенки на тренировке

«В Санкт-Петербурге у 15-летнего хоккеиста произошёл разрыв селезенки после падения на лёд. Всё случилось вечером 23 ноября на Мебельной улице в ледовом зале «Динамо», когда спортсмен упал животом на лёд в ходе тренировки. После этого его доставили в реанимацию, состояние несовершеннолетнего оценивается как тяжёлое», — приводит слова источника РЕН ТВ.