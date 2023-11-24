Игрок "Спартака" Бурмистров отметил поддержку фанатов во время безголевой серии

Нападающий «Спартака» Александр Бурмистров рассказал о поддержке со стороны фанатов во время безголевой серии. Слова Бурмистрова передает Legalbet.

Бурмистров рассказал, что ему говорили болельщики во время безголевой серии
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«Я, если честно, никогда не читаю комментарии, что пишут люди. На улице часто встречаю фанатов, болельщиков. Все позитивно отзываются о наших играх. Меня подбадривали, когда безголевая серия была: давай, мы верим, что скоро забьешь. Поэтому нормально к общению отношусь», — сказал Бурмистров.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Бурмистров принял участие в 26 матчах, в которых ему удалось забросить одну шайбу и сделать восемь результативных передач. Единственную шайбу он забросил в игре с «Ладой», которая состоялась 18 ноября.

Ранее форвард защищал цвета «Ак Барса», «Металлурга» «Салавата Юлаева». В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) игрок выступал за «Ванкувер», «Аризону», «Виннипег» и «Атланту».

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