Бурмистров рассказал, что ему говорили болельщики во время безголевой серии

«Я, если честно, никогда не читаю комментарии, что пишут люди. На улице часто встречаю фанатов, болельщиков. Все позитивно отзываются о наших играх. Меня подбадривали, когда безголевая серия была: давай, мы верим, что скоро забьешь. Поэтому нормально к общению отношусь», — сказал Бурмистров.