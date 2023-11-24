Финляндия конфискует принадлежащий Ротенбергу и Тимченко стадион

Правительство Финляндии начнёт процесс экспроприации «Хартвалл Арены», находящейся в Хельсинки. Это произойдёт, если владельцы стадиона Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг в ближайшее время добровольно не продадут свои основные доли во владении ареной.

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Наиболее вероятной датой конфискации, согласно текущей информации, является январь или февраль 2024 года. Арена закрыта с конца февраля 2022 года, когда Россия начала СВО на Украине.

«Мы не будем долго с этим возиться. В интересах всех вернуть арену в эксплуатацию — так или иначе», — приводит слова источника в МИД Ilta-Sanomat.

В соответствии с законом о выкупе, государство имеет возможность выкупить недвижимость, когда оно сочтёт это необходимым «во имя общих интересов». На практике решение по этому вопросу будет принимать парламент, и это решение будет включать возможность апелляции. Таким образом, процесс может быть продлён более чем на год.

После принятия решения о выкупе новым владельцем арены, скорее всего, на первом этапе станет город Хельсинки.