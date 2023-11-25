Овечкин ударил соперника в лицо

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вступил в потасовку с канадским защитником «Эдмонтон Ойлерз» Венсаном Деарне. Овечкин ударил его клюшкой по лицу во время очного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между „Вашингтон Кэпиталс“ и „Эдмонтон Ойлерз“ Александр Овечкин получил двухминутный штраф за удар соперника в лицо», — об этом сообщает «Газета.ru».

Конфликт произошел после того, как Деарне увернулся от силового приема, который последовал со стороны Овечкина. В итоге российский нападающий влетел в заградительное стекло, что разозлило его. Овечкин вскоре извинился за свой поступок, однако это не отменило решение судьи выписать хоккеисту штраф, пишет издание.