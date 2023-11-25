Овечкин ударил по лицу канадского игрока «Эдмонтона»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вступил в потасовку с канадским защитником «Эдмонтон Ойлерз» Венсаном Деарне. Овечкин ударил его клюшкой по лицу во время очного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин ударил соперника в лицо
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«В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между „Вашингтон Кэпиталс“ и „Эдмонтон Ойлерз“ Александр Овечкин получил двухминутный штраф за удар соперника в лицо», — об этом сообщает «Газета.ru».

Конфликт произошел после того, как Деарне увернулся от силового приема, который последовал со стороны Овечкина. В итоге российский нападающий влетел в заградительное стекло, что разозлило его. Овечкин вскоре извинился за свой поступок, однако это не отменило решение судьи выписать хоккеисту штраф, пишет издание.

Овечкин ушел с тренировки через несколько минут после ее начала