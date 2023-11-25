Овечкин ударил соперника клюшкой по лицу

Хоккеист Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталс» и «Эдмонтон Ойлерз» ударил своего соперника по лицу и получил за это двухминутный штраф. Об этом сообщает «Газета.ру».

Как пишет издание, российский спортсмен в конце первого периода попытался применить силовой прием против защитника команды-соперника Венсана Деарне. Последний сумел увернуться, поэтому Овечкин врезался в заградительное стекло.

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» по какой-то причине не смог сохранить спокойствие после звука сирены. Он повздорил с Деарне и ударил того клюшкой по лицу. «Газета.ру» пишет, что Овечкин моментально извинился перед ним, а судьи выписали российскому спортсмену штраф за игру высоко поднятой клюшкой.

В этом сезоне Александр Овечкин провел в НХЛ 17 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью эффектными передачами. Теперь он отстает от Уэйна Гретцки, рекордсмена лиги по количеству заброшенных шайб, на 67 шайб.