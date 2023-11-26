Остон Мэттьюс проводит 500-й матч в НХЛ

Матч «Питтсбург Пингвинз» — «Торонто Мэйпл Лифс», который сейчас проходит на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге, является 500-м в регулярных чемпионатах НХЛ для нападающего гостей Остона Мэттьюса. Сейчас счёт в игра равный — 2:2.

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Форвард проводит свой восьмой сезон в Национальной хоккейной лиге и всё это время он выступает за «кленовый листья». Американец был выбран «Торонто» под первым общим номером на драфте НХЛ-2016. В 499 прошедших матчах Мэттьюс набрал 563 (313+250) очков. Его показатель полезности за карьеру составляет «+109».

Он стал обладателем «Колдер Трофи» в 2017-м, «Морис Ришар Трофи» в 2021-м и 2022-м, «Харт Мемориал Трофи» в 2022-м и «Тед Линдсей Эворд» в 2022 году.