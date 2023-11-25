Р. Ротенберг: наша задача — сделать хоккей спортом номер один в России

«Что сказал в перерыве? Если будем всё рассказывать, будет неинтересно, тогда наш соперник будет знать о нас больше, чем мы сами. Моя задача – помогать команде выигрывать. Я сделал всё возможное, чтобы команда выиграла. И все ребята, которые выходили на лёд в третьем периоде, и даже те, кто не играли, помогали – вносили энергию, подбадривали. У нас очень сильный коллектив, вы видели сегодня. Это спорт, за третий период по 40 секунд смены, 20 минут – достаточно, чтобы забить и 10 голов. Вместе всё возможно.



Противостояние СКА с «Торпедо» — главная атакующая вывеска КХЛ? Да, очень сильна команда, они играют в яркий хоккей. Много пишут о «Торпедо», слава богу, и о СКА много пишут. Вообще о хоккее сейчас много пишут в газетах. Наша задача – сделать так, чтобы хоккей был номером один вида спорта в России», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.