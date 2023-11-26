Олимпийский чемпион Кожевников назвал великого игрока "Тампы"

"Он и раньше много забивал. И пусть так и продолжается Никита – великий игрок и доказал это. Он разносторонний хоккеист и умеет забивать сам. Да, Кучеров часто играет на партнеров. Они у него хорошие. А когда нет возможности создавать для других, то включается и забивает сам", – сказал Кожевников.