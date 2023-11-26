Олимпийский чемпион Кожевников назвал великого игрока "Тампы"

Олимпийский чемпион Кожевников назвал великим игроком лидера "Тампы" Кучерова
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников объяснил высокую результативность российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никиты Кучерова. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.
"Он и раньше много забивал. И пусть так и продолжается Никита – великий игрок и доказал это. Он разносторонний хоккеист и умеет забивать сам. Да, Кучеров часто играет на партнеров. Они у него хорошие. А когда нет возможности создавать для других, то включается и забивает сам", – сказал Кожевников.
В ночь на 25 ноября "Тампа" обыграла "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 8:2. Кучеров впервые в карьере набрал шесть очков в одном поединке - он записал на свой счет две заброшенные шайбы и четыре результативные передачи.
Кучеров в текущем сезоне принял участие в 20 матчах своей команды, отметившись 14 заброшенными шайбами и 18 результативными передачами. Россиянин возглавляет рейтинг лучших игроков лиги по системе гол+пас.