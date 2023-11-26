В НХЛ улучшили статистику Панарина в матче с «Бостоном»

Через несколько часов после завершения встречи пресс-служба НХЛ сообщила об изменении протокола матча. В эпизоде со вторым голом «синерубашечников» оказался изменён один из ассистентов Криса Крайдера: им стал Артемий Панарин, а не Винсент Трочек, на которого изначально была записана результативная передача. Таким образом, официально российский форвард набрал в этом матче 3 (1+2) очка, а не 2 (1+1).