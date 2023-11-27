Сушко и Локхарт устроили ожесточенную драку в матче «Сибирь» — «Куньлунь»

В эти минуты в Новосибирске проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Сибирь» принимает «Куньлунь Ред Стар».

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Первая половина второго периода запомнилась дракой между нападающим хозяев Максимом Сушко и форвардом «Куньлуня» Люком Локхартом после того, как белорус толкнул на борт одноклубника последнего.

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По итогам драки оба игрока получили по пять минут штрафа, а двухминутное удаление за Сушко отбывал Владимир Михалёв.

На данный момент подходит к концу второй период, счёт в матче 1:1.