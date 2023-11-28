Овечкин сфотографировался с сержантом вооруженных сил США на вбрасывании перед матчем

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал совместную фотографию с представителем сержантского состава вооружённых сил США Кэндис Барнс на вбрасывании перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (1:2).

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Перед встречей было проведено символическое вбрасывание. Капитаны команд — Овечкин и Марио Ферраро — встали на точку, чтобы сфотографироваться с сержантом Барнс, которая вбросила шайбу.

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