Проворов одним словом назвал достижение российских хоккеистов в НХЛ

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов оценил четыре гола российских хоккеистов в ворота «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает пресс-служба «Коламбуса».

В составе «Коламбуса» заброшенные шайбы записали на свой счет Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Егор Чинахов и Кирилл Марченко. Впервые в истории НХЛ четыре разных российских хоккеиста отличились в одном матче, выступая за одну команду. Пятую шайбу за «Коламбус» забросил Джастин Дэнфорт, выступавший в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за подмосковный «Витязь».