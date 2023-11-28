НХЛ изменила формат Недели звезд
Национальная хоккейная лига (НХЛ) скорректировала формат проведения Недели звезд, в рамках которой состоится драфт игроков.
Как сообщается на сайте НХЛ, в дополнение к пятничным конкурсам мастерства и субботнему турниру в четверг состоится драфт, в рамках которого капитаны команд четырех дивизионов вместе со знаменитостями будут выбирать игроков из списка, сформированного фанатами и лигой. Также в этот день состоится игра в формате «3×3» с участием игроков Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL).
Лига использовала драфт игроков в Матче звезд, когда он проводился в формате c двумя командами в 2011, 2012 и 2015 годах. С 2016 года мероприятие проходит по новой формуле, в виде мини турнира среди сборных звезд дивизионов.
Неделя звезд НХЛ пройдет 1–3 февраля в Торонто.