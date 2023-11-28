НХЛ изменила формат Недели звезд

Как сообщается на сайте НХЛ, в дополнение к пятничным конкурсам мастерства и субботнему турниру в четверг состоится драфт, в рамках которого капитаны команд четырех дивизионов вместе со знаменитостями будут выбирать игроков из списка, сформированного фанатами и лигой. Также в этот день состоится игра в формате «3×3» с участием игроков Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL).