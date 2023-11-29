«Куньлунь» обменял двух хоккеистов

«Куньлунь Ред Стар» произвел обмены с нижнекамским «Нефтехимиком» и «Адмиралом» из Владивостока.

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Как сообщила пресс служба КХЛ, защитник китайской команды Зак Лесли был обменян в «Нефтехимик» на денежную компенсацию.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 29 летний Лесли провел 30 матчей, набрал 7 (3 шайбы + 4 передачи) очков.

«Адмирал» объявил о переходе форварда «Куньлуня» Клиффорда Пу в обмен на 30 летнего канадского нападающего Тайлера Граоваца.

В активе Граоваца 20 матчей и 4 (3+1) очка, у Пу 29 игр в текущей «регулярке» и 9 (1+8) очков.