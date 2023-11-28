Известный хоккеист подозревается в половой связи с матерью одноклубника

«В «Чикагос» думали, что забрали лучшего ветерана, который научит Бедарда основам игры, но, возможно, он зашел в роли «отца» слишком далеко. Причиной решения «Чикаго» могут быть утверждения о внебрачной связи между мамой Бедарда и Перри. Согласно теории это могло произойти во время акции, в которой мамы хоккеисты ездили вместе с командой на игры», — говорится в сообщении.