Назаров поддержал натурализацию легионеров в КХЛ

«Лимит на легионеров нужно оставить на прежнем уровне. Три человека – вполне адекватное решение. Тем более мы видим тенденцию получения некоторыми иностранцами российских паспортов. Разумеется, всем подряд их выдавать не нужно, но есть действительно достойные ребята, любящие нашу страну и культуру. Если в Европе и Америке нынче в моде культура запрета на всё русское, то будем им отвечать своими методами и переманивать сильных иностранцев. Кроме того, по-прежнему считаю актуальным вопрос расширения КХЛ по всем направлениям. Лига международная и открыта для всех желающих. Главный критерий – полное соответствие регламенту, в том числе по финансовой составляющей», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.