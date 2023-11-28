Российский защитник «Сан-Хосе» «впечатал» в борт нападающего «Вашингтона»

Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Никита Охотюк применил яркий силовой приём против нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Сонни Милано в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Форвард столичной команды входил в зону «акул». В этот момент Охотюк встретил Милано, нанеся силовой приём. Нападающий «Вашингтона» потерял равновесие и, упав, «впечатался» в борт.

Охотюк в этой встрече отметился результативной передачей и удалением, проведя на льду 15 минут 21 секунду.