"Спорт-Экспресс": зарплата Миллера в "Ак Барсе" составит 7 млн рублей в год
Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барса" Митчелл Миллер будет зарабатывать в казанской команде 7 миллионов рублей в год. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Ранее сообщалось, что Митчелл Миллер расторг контракт со словацким клубом "Липтовски-Микулаш". Миллер получил предложение от казанского "Ак Барса". В словацком клубе пошли навстречу защитнику и расторгли с ним контракт. Американец выступал за "Липтовски-Микулаш" с лета 2023 года. В текущем розыгрыше чемпионата Словакии защитник провел 19 матчей и набрал 29 очков (6+23).
В 2020 году клуб "Аризона Койотс" задрафтовал Миллера на драфте молодых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). После инцидента с чернокожим одноклассником выбор "Аризоны" был аннулирован. "Ак Барс" располагается на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 44 очка в 36 матчах.