Джек Хьюз стал автором уникального достижения в истории «Нью-Джерси»

Нападающий хозяев Джек Хьюз отметился в этой встрече тремя (1+2) очками. Этот результат помог 22-летнему форварду стать самым быстрым игроком в истории франшизы, которому удалось набрать 25 очков в сезоне. На это у Хьюза в текущем регулярном чемпионате ушло лишь 15 матчей. Всего в нынешнем сезоне на счету американца 26 (7+19) очков. В составе «Дэвилз» нападающий проводит свой пятый сезон.