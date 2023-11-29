Кучеров едва не спровоцировал массовую драку в НХЛ

В третьем периоде россиянин толкнул Дурзи в борт, после чего защитник потерял равновесие и упал. В результате произошла потасовка с участием нескольких игроков, которая едва не переросла в массовую драку. Кучеров был наказан малым штрафом, на скамейке штрафников он выразил недовольство, несколько раз ударив клюшкой по борту.