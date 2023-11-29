Кучеров едва не спровоцировал массовую драку в НХЛ

Кучеров едва не спровоцировал массовую драку в матче с «Аризоной» в НХЛ
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров выполнил грубый прием против защитника «Аризоны» Шона Дурзи в матче регулярного сезона НХЛ.
Встреча прошла на льду «Аризоны» и завершилась поражением «Лайтнинг» со счетом 1:3, Кучеров стал автором результативной передачи.
В третьем периоде россиянин толкнул Дурзи в борт, после чего защитник потерял равновесие и упал. В результате произошла потасовка с участием нескольких игроков, которая едва не переросла в массовую драку. Кучеров был наказан малым штрафом, на скамейке штрафников он выразил недовольство, несколько раз ударив клюшкой по борту.
Всего у Кучерова 15 шайб и 22 передачи в 22 матчах в текущем сезоне, нападающий лидирует в списке бомбардиров НХЛ с 37 очками.