Защитник «Локомотива» рассказал о контактах с «Аризоной»

Защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» рассказал, как поддерживает связь с представителями клуба НХЛ «Аризона Койотис».
Симашев был выбран «Аризоной» в первом круге под 6 м номером. Это наивысший номер среди россиян на драфте 2023. В этом сезоне 18 летний защитник в составе ярославского «Локомотива» набрал 4 очка (2+2) в 31 матче.
— Следите за успехами «Аризоны»?
— Смотрю обзоры каждой игры. Обращаю отдельное внимание на некоторых хоккеистов. Нравится, как играют Логан Кули и Келлер Клэйтон. Кроме того, часто общаюсь с тренерами «Аризоны» и персоналом, который следит за питанием. Спрашиваю у них советы, — заявил Симашев «Матч ТВ».