Защитник «Локомотива» рассказал о контактах с «Аризоной»

— Смотрю обзоры каждой игры. Обращаю отдельное внимание на некоторых хоккеистов. Нравится, как играют Логан Кули и Келлер Клэйтон. Кроме того, часто общаюсь с тренерами «Аризоны» и персоналом, который следит за питанием. Спрашиваю у них советы, — заявил Симашев «Матч ТВ».