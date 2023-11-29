Легионер ЦСКА рассказал, как проходит адаптация в новой команде

— Думаю, я все еще адаптируюсь. Требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к тренеру, команде, ребятам и почувствовать себя спокойно. Переходы по ходу сезона всегда по другому ощущаются. Но здесь все было хорошо. Ребята — молодцы, хорошо встретили. Главное — мы начали выигрывать. Надеюсь, так будет и дальше, — заявил «Матч ТВ» Уильямс.