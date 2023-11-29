Легионер ЦСКА рассказал, как проходит адаптация в новой команде

Канадский хоккеист ЦСКА Колби Уильямс заявил «Матч ТВ», что переходы по ходу сезона всегда ощущаются иначе, однако его хорошо приняли в армейском клубе.
Уильямс пополнил состав ЦСКА 10 ноября в результате обмена с «Адмиралом». Канадец провёл за армейский клуб шесть матчей, отметившись одной голевой передачей.
— Насколько хорошо адаптировались в новой команде?
— Думаю, я все еще адаптируюсь. Требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к тренеру, команде, ребятам и почувствовать себя спокойно. Переходы по ходу сезона всегда по другому ощущаются. Но здесь все было хорошо. Ребята — молодцы, хорошо встретили. Главное — мы начали выигрывать. Надеюсь, так будет и дальше, — заявил «Матч ТВ» Уильямс.
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