У нападающего «Ак Барса» Александра Радулова родился третий сын

«Пополнение! Поздравляем Александра Радулова и его жену Анну с рождением сына», — говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.

Отметим, что это третий ребёнок в жизни Александра. Все трое являются сыновьями. Имена первых двух — Макар и Мирон.

37-летний хоккеист в текущем сезоне провёл 31 игру, в которых набрал 26 очков — забросил девять шайб и отдал 17 результативных передач с показателем полезности «-2». Всего в КХЛ Радулов сыграл 600 матчей, в которых набрал 683 очков — забросил 237 шайб и отдал 446 результативных передач.