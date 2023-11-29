NHL: Панарин лидирует в списке кандидатов на «Харт Трофи» после четверти сезона

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин лидирует в списке кандидатов на «Харт Трофи» — приза, вручаемого наиболее ценному игроку по результатам голосования Ассоциации журналистов НХЛ. Об этомм сообщает официальный сайт лиги.

Промежуточное голосование проходило в формате 5 очков за первое место, 4 — за второе, 3 — за третье и т.д. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтининг» Никита Кучеров — на пятом месте в топ-10.