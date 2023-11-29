NHL: Панарин лидирует в списке кандидатов на «Харт Трофи» после четверти сезона
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин лидирует в списке кандидатов на «Харт Трофи» — приза, вручаемого наиболее ценному игроку по результатам голосования Ассоциации журналистов НХЛ. Об этомм сообщает официальный сайт лиги.
Промежуточное голосование проходило в формате 5 очков за первое место, 4 — за второе, 3 — за третье и т.д. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтининг» Никита Кучеров — на пятом месте в топ-10.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс», 46 очков (три голоса за первое место);
2. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз», 42 (два голоса за первое место);
3. Куинн Хьюз, «Ванкувер Кэнакс», 39 (пять голосов за первое место);
4. Элиас Петтерссон, «Ванкувер Кэнакс», 27 (пять голосов за первое место);
5. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг», 26 (один голос за первое место);
6. Вильям Нюландер, «Торонто Мэйпл Лифс», 23;
7. Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз», 18;
8. Сэм Райнхарт, «Флорида Пантерз», 13;
9. Джей Ти Миллер, «Ванкувер Кэнакс», 5;
10. Кэм Тальбо, «Лос-Анджелес Кингз», 1.