Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду лишь 13 минут и 49 секунд в победном матче с «Лос-Анджелесом» (2:1). Это минимальное время для россиянина в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру в играх без досрочного ухода с площадки из-за травм или удалений. Отметим, что в сегодняшнем матче с «Кингз» хоккеисты «Вашингтона» ни разу не играли в большинстве.

Антирекорд Овечкина – 39 секунд в 2021 году в матче с «Рейнджерс», когда россиянин получил повреждение. Также из-за травмы он провёл всего 7 минут и 43 секунды в матче с «Коламбусом» в 2009 году. Ещё в трёх случаях россиянин сыграл менее 10 минут из-за удалений.