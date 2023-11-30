Инсайдер НХЛ рассказал о возможном опасном прецеденте после истории с Кори Перри

«Что, если бы Перри было 25 лет и он только прошлым летом продлил контракт на $ 70 млн? Можно ли было его вышвырнуть, не задавая вопросов? А как насчёт парней, подписавших долгосрочные контракты, по которым клубы переплачивают, не видя результатов от хоккеистов? Могут ли команды легко прекратить это, если в один из выходных какой-то парень совершил что-то аморальное?» — написал Серавалли в статье.