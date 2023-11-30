Финляндия бойкотирует Кубок мира по хоккею в случае допуска россиян

«Сейчас не самое подходящее время посылать России сигнал о том, что в спорте тоже могут быть друзья. Вопрос в том, насколько долго Финляндии удастся оказывать влияние на кабинеты в различных видах спорта и донести свою точку зрения о том, что играть с Россией пока невозможно», — сообщает источник.