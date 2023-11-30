Финляндия бойкотирует Кубок мира по хоккею в случае допуска россиян
Сборная Финляндии по хоккею откажется от участия в Кубке мира, если на игры допустят спортсменов из России. Об этом сообщает Iltalehti.
Отмечается, что Первая хоккейная лига и Ассоциация игроков НХЛ планируют создать новый международный хоккейный турнир, в котором примут участие сборные из Финляндии, Швеции, Канады и США. При этом руководство НХЛ не против включить в соревнованию Россию, но эта инициатива встретила резкую критику со стороны Международной федерации хоккея. Как заявил комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн, допуск России будет затруднительным «из-за политической атмосферы и напряженности, вызванной мировыми конфликтами».
«Сейчас не самое подходящее время посылать России сигнал о том, что в спорте тоже могут быть друзья. Вопрос в том, насколько долго Финляндии удастся оказывать влияние на кабинеты в различных видах спорта и донести свою точку зрения о том, что играть с Россией пока невозможно», — сообщает источник.
Ранее в МОК заявили, что международные спортивные организации планируют проверять спортсменов из России и Белоруссии на предмет соответствия критериям допуска до Олимпийских игр 2024 года в Париже.