Нападающий «Лады» разбил заградительное стекло на арене во время матча
Нападающий ХК «Лада» Остап Сафин разбил заградительное стекло на боковом борту хоккейной арены в Уфе, пишет РИА «Новости».
По данным агентства, инцидент произошел в четверг, 30 ноября, во время матча «Лады» с ХК «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ.
В начале второго периода защитник «Салавата» Николас Мелош сильно толкнул Сафина. Хоккеист врезался в ограждение и разбил заградительный щит.
Большая часть щита отлетела за пределы арены, но на месте облома остался опасный острый осколок.
Судьи остановили матч на несколько минут. Специалисты заменили заградительное стекло, матч продолжился. По состоянию на 19:05 мск счет составляет 4:1 в пользу «Салавата».
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