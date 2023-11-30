Нападающий «Лады» разбил заградительное стекло на арене во время матча

Нападающий ХК «Лада» Остап Сафин разбил заградительное стекло на боковом борту хоккейной арены в Уфе, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, инцидент произошел в четверг, 30 ноября, во время матча «Лады» с ХК «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ.

В начале второго периода защитник «Салавата» Николас Мелош сильно толкнул Сафина. Хоккеист врезался в ограждение и разбил заградительный щит.

Большая часть щита отлетела за пределы арены, но на месте облома остался опасный острый осколок.