Хоккеистку сборной Финляндии частично парализовало после травмы

«Мне не только придётся прекратить играть в хоккей, но и, возможно, придётся всю жизнь провести в инвалидном кресле. Травма, которую я получила в прошлую пятницу, парализовала меня ниже грудной клетки с нарушением функций работы рук», — написала Хакала.