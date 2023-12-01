Клуб НХЛ оценил слухи о сексуальной связи игрока с мамой одноклубника

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс» оценило слухи о том, что нападающий команды Кори Перри был отстранен из-за сексуального скандала. Информация доступна на YouTube-канале клуба.

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Генеральный менеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон заявил, что инцидент не связан с игроками команды или членами их семей. «Любую информацию, утверждающую обратное, можно считать фальшивой и, если честно, мерзкой», — посчитал он.

29 ноября Canucks Daily сообщил, что причиной отстранения стал роман 38-летнего Перри с матерью одноклубника — первого номера драфта НХЛ, 18-летнего Коннора Бедарда. Отмечается, что связь между форвардом и женщиной могла произойти, когда родители хоккеистов ездили с командой на матчи регулярного чемпионата НХЛ.