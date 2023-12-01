Овечкин признался, что не уделяет особого внимания рекорду Гретцки

"С какими чувствами жду 1500-го очка в НХЛ? Приятно будет набрать такое количество очков. Поживем — увидим, как я на это отреагирую. Когда-то это должно было случиться. Особо не уделяю этому внимания. Стараюсь просто играть и делать свою работу. Последний раз виделись с Гретцки на Матче всех звезд в начале этого года. Просто пожали друг другу руки, потому что у каждого были свои дела", - заявил россиянин.