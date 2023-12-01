«Вашингтон» Овечкина установил рекорд сезона

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» играет с »Анахаймом». В середине третьего периода «Вашингтон» выигрывает со счетом 4:2.

© Газета.Ru

Все шайбы столичный клуб забил в первом периоде. Ранее «Кэпиталз» в нынешней регулярном чемпионате четыре гола за один период еще не забивали.

В конце первого периода российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей на Тома Уилсона. Для 38-летнего россиянина это результативное действие стало 1498-м за карьеру в североамериканской лиге. Теперь он находится в двух очках от достижения отметки в 1500 баллов в НХЛ.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 20 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и восемью результативными передачами.

Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.