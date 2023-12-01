Овечкин прервал четырехматчевую серию без набранных очков

Для проводящего 1367-й матч в НХЛ 38-летнего капитана столичной команды это результативное действие стало 1498-м за карьеру в североамериканской лиге. Теперь он находится в двух очках от достижения отметки в 1500 баллов в НХЛ. Сейчас в активе Овечкина 1498 (827+671) очков в 1367 матчах. - Championat.com