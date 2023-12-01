Российский хоккеист сменил один канадский клуб НХЛ на другой

«Калгари Флэймз» обменял российского защитника Никиту Задорова в «Ванкувер Кэнакс», сообщается на сайте НХЛ. - Матч ТВ

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В результате обмена "Калгари" получил право выбора в пятом раунде драфта 2024 года и в третьем раунде драфта 2026 года.

Задорову 28 лет, он выступал за "Калгари" с 2021 года. - ТАСС

По окончании текущего сезона Задоров может стать неограниченно свободным агентом. Его текущий кэпхит – 3,75 миллиона долларов. - Sports.ru

В текущем сезоне 28-летний Задоров провел 21 матч, в которых набрал шесть очков (одна шайба и пять результативных передач) при среднем показателе полезности -6. - Газета.ру