Российский хоккеист сменил один канадский клуб НХЛ на другой
«Калгари Флэймз» обменял российского защитника Никиту Задорова в «Ванкувер Кэнакс», сообщается на сайте НХЛ. - Матч ТВ
В результате обмена "Калгари" получил право выбора в пятом раунде драфта 2024 года и в третьем раунде драфта 2026 года.
Задорову 28 лет, он выступал за "Калгари" с 2021 года. - ТАСС
По окончании текущего сезона Задоров может стать неограниченно свободным агентом. Его текущий кэпхит – 3,75 миллиона долларов. - Sports.ru
В текущем сезоне 28-летний Задоров провел 21 матч, в которых набрал шесть очков (одна шайба и пять результативных передач) при среднем показателе полезности -6. - Газета.ру
Всего за карьеру в НХЛ Никита Задоров принял участие в 588 матчах, в которых забил 42 гола и сделал 90 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+6». - Чемпионат.ком