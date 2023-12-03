Панарин ударил соперника по лицу в матче НХЛ

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин поучаствовал в стычке в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нэшвилл Предаторз".

В концовке второго периода во время потасовки на льду, россиянин ударил по лицу игрока соперника Данте Фаббро. После пары взаимных ударов судьи сразу разняли хоккеистов, предотвратив драку. Видео стычки доступно в Telegram-канале "Сенча со льдом".

Встреча прошла на "Бриджстоун-Арене" в Нэшвилле и завершилась победой "Рейнджерс" со счетом 4:3.

В составе победителей голами отметились Джейкоб Труба, Крис Крайдер, Винсент Трочек и Райан Линдгрен. Панарин нанес три броска в створ и очков не набрал, прервав свою результативную серию, которая составила три матча подряд. Вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 36 бросков из 39.