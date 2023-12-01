Кучеров лидирует в гонке бомбардиров НХЛ

Никита Кучеров по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров с 39 очками.

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Форвард «Тампы» поучаствовал в обоих голах своей команды в матче с «Питтсбургом» (2:4). Он продлил результативную серию до 8 игр (4+12 на отрезке).

В активе россиянина стало 39 (15+24) очков в 23 играх сезона. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров.