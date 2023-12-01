Кучеров лидирует в гонке бомбардиров НХЛ

Кучеров по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров с 39 очками. У Миллера – 36, Макар вышел на 3-е место с 34
Никита Кучеров по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров с 39 очками.
Форвард «Тампы» поучаствовал в обоих голах своей команды в матче с «Питтсбургом» (2:4). Он продлил результативную серию до 8 игр (4+12 на отрезке).
В активе россиянина стало 39 (15+24) очков в 23 играх сезона. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров.
На втором месте идет форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер – 36 (13+23) очков в 24 играх. На чистое третье место поднялся защитник «Колорадо» Кэйл Макар – 34 (7+27) балла в 22 играх.