Овечкин рассказал, как он и Кросби "спасли" НХЛ

Овечкин о том, что он и Кросби спасли НХЛ: «Мы стали лицами лиги, это выстроило ее бизнес. Вокруг нас строилась рекламная кампания»
Александр Овечкин объяснил слова о том, что он и Сидни Кросби спасли НХЛ.
Овечкин был выбран под первым номером на драфте НХЛ в 2004 году, Кросби – под первым номером в 2005 году. Хоккеисты дебютировали в лиге в чемпионате-2005/2006.
– Недавно в The Athletic была ваша цитата: «Мы с Кросби спасли лигу». Можете пояснить мысль поподробнее?
– Мы стали двумя лицами лиги, и это выстроило ее бизнес. Вокруг нас с Сидни строилась рекламная кампания, что привлекало болельщиков, прессу.
Кросби – Овечкин, «Вашингтон» – «Питтсбург». Может, кто-то неправильно понял мою фразу о спасении лиги. Просто на тот момент мы были лицами НХЛ.
– Вам с Кросби удалось познакомиться поближе, посидеть в ресторане?
– Да, мы постоянно разговаривали на прошлогоднем Матче звезд. Переписываемся, общаемся.
– Кого из нового поколения хоккеистов считаете спасителями лиги? Или ее сейчас не надо спасать?
– Кузнецова, Орлова и Алексеева! (Евгений Кузнецов в момент интервью находился рядом с Овечкиным – прим. Sports.ru).
– С Орловым после его обмена продолжаете общаться?
– Конечно. Постоянно на видеосвязи. Скучает там в «Каролине»! – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
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