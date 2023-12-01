Овечкин рассказал, как он и Кросби "спасли" НХЛ

Александр Овечкин объяснил слова о том, что он и Сидни Кросби спасли НХЛ.

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Овечкин был выбран под первым номером на драфте НХЛ в 2004 году, Кросби – под первым номером в 2005 году. Хоккеисты дебютировали в лиге в чемпионате-2005/2006.

– Недавно в The Athletic была ваша цитата: «Мы с Кросби спасли лигу». Можете пояснить мысль поподробнее?

– Мы стали двумя лицами лиги, и это выстроило ее бизнес. Вокруг нас с Сидни строилась рекламная кампания, что привлекало болельщиков, прессу.

Кросби – Овечкин, «Вашингтон» – «Питтсбург». Может, кто-то неправильно понял мою фразу о спасении лиги. Просто на тот момент мы были лицами НХЛ.

– Вам с Кросби удалось познакомиться поближе, посидеть в ресторане?

– Да, мы постоянно разговаривали на прошлогоднем Матче звезд. Переписываемся, общаемся.

– Кого из нового поколения хоккеистов считаете спасителями лиги? Или ее сейчас не надо спасать?

– Кузнецова, Орлова и Алексеева! (Евгений Кузнецов в момент интервью находился рядом с Овечкиным – прим. Sports.ru).

– С Орловым после его обмена продолжаете общаться?