Овечкин рассказал о сбывшейся мечте
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признался, что сыграть за футбольное "Динамо" было его мечтой. Его слова передает "Спорт-Экспресс".
"Очень рад за то, что команда сейчас в тройке, за Арсена, который играет в Испании, за Тюку, забивающего за "Динамо". Переживаю за парней. У меня отец, царствие ему небесное, играл за "Динамо". За первую команду ему сыграть не удалось, потому что получил травму. Но папе удалось посмотреть, как сын за нее играет и даже забивает. Это было супер! Моя мечта уже осуществилась. Спасибо "Динамо" за этот прекрасный момент, за память, которая со мной будет навсегда", - сказал Овечкин.
Летом 2022 года он дебютировал в футболе, появившись в матче московского "Динамо" с командой блогеров "Амкал" с первых минут. На 11-й минуте форвард открыл счет с передачи пяткой Федора Смолова. Гол Овечкина стал первым и победным в этом матче. После своего гола хоккеист был заменен.
В текущем сезоне Овечкин провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 21 матч, отметившись пятью заброшенными шайбами и десятью результативными передачами.