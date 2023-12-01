Овечкин рассказал о сбывшейся мечте

"Очень рад за то, что команда сейчас в тройке, за Арсена, который играет в Испании, за Тюку, забивающего за "Динамо". Переживаю за парней. У меня отец, царствие ему небесное, играл за "Динамо". За первую команду ему сыграть не удалось, потому что получил травму. Но папе удалось посмотреть, как сын за нее играет и даже забивает. Это было супер! Моя мечта уже осуществилась. Спасибо "Динамо" за этот прекрасный момент, за память, которая со мной будет навсегда", - сказал Овечкин.